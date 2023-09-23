Кайл Хайнс: «НБА – это шашки, европейский баскетбол – шахматы»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Кайл Хайнс Баскетбол

Четырехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс считает, что европейский баскетбол сильно отличается от НБА.

По мнению игрока «Милана», в Европе более умный и сложный баскетбол.

«Когда мне было 22 года, мой взгляд на баскетбол был примерно таким: «Есть только НБА».

Сейчас, когда мне 37, у меня появилась возможность получить полную картину. И я бы сказал, что НБА – это шашки, а европейский баскетбол – шахматы», – считает Хайнс.

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1 комментарий

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pulyalke
самое главное, что туристов по минимуму и тикеты/абики доступные - в европе даже для негров билеты на матч были бы доступны, а то на нба одни богатые белые и азиаты только ходят
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