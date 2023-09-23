Четырехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс считает, что европейский баскетбол сильно отличается от НБА.

По мнению игрока « », в Европе более умный и сложный баскетбол.

«Когда мне было 22 года, мой взгляд на баскетбол был примерно таким: «Есть только НБА».

Сейчас, когда мне 37, у меня появилась возможность получить полную картину. И я бы сказал, что НБА – это шашки, а европейский баскетбол – шахматы», – считает Хайнс.

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США