Хавьер Паскуаль после победы над МБА: «Нам еще нужно прибавлять во многих аспектах игры»

Главный тренер « » после победы над (85:74) в лиге ВТБ заявил, что его команде еще нужно прибавлять во многих аспектах игры.

«Мы счастливы победить, очевидно, нам нужна была эта победа. Домашняя игра — это был шанс для победы, и мы сделали это.

Мы серьезно отнеслись к матчу, лидировали на протяжении почти всех 40 минут. Очевидно, нам еще нужно прибавлять во многих аспектах игры, но сегодня мы сделали еще один шаг. И победили», – сказал тренер.

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