Единая лига ВТБ. «Зенит» встретится с МБА
Во вторник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет столичную МБА.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «KSK M-1 Arena»
Положение команд: ЦСКА – 4-0, Нижний Новгород – 3-0, УНИКС – 2-0, Руна – 3-1, Самара – 2-2, Зенит – 2-2, Уралмаш – 2-2, Енисей – 2-2, Парма – 1-2, МБА – 1-3, Автодор – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-3, Астана – 0-1, Минск – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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