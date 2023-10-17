«Рэпторс» отказывались включить Скотти Барнса в обмены Дэмиана Лилларда и Кевина Дюрэнта

Теги Торонто НБА Кевин Дюрэнт Дэмиан Лиллард Скотти Барнс Баскетбол

«Рэпторс» держали форварда Скотти Барнса «недоступным» в переговорах по Дэмиану Лилларду и Кевину Дюрэнту, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.

После завоевания награды «Новичок года» Барнс показал аналогичные результаты во втором сезоне, набирая в среднем 15,3 очка, 6,7 подбора и 4,8 передачи за матч.

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2 комментария

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kondratiy
Ээх, зря они гоняют паренька по 2600-2700 минут за сезон. Ни к чему хорошему это не приведёт...
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Teahupoʻo
Что-то подсказывает, что переговоры были настолько же реальными, насколько реален интерес Торонто к Лилларду и Дюрэнту сейчас. То есть примерно никак. Не на той стадии сейчас Рэпторс, чтобы принимать игроков такого типа. Ни по таймлайну, ни по тренеру. Было бы крайне занятно понаблюдать, с каким интересом Лиллард с Дюрэнтом слушают рассказы Райаковича, как мы отлично сейчас будем играть в быстрый баскетбол с моментальным избавлением от мяча
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