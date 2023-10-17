«Рэпторс» отказывались включить Скотти Барнса в обмены Дэмиана Лилларда и Кевина Дюрэнта
«Рэпторс» держали форварда Скотти Барнса «недоступным» в переговорах по Дэмиану Лилларду и Кевину Дюрэнту, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.
После завоевания награды «Новичок года» Барнс показал аналогичные результаты во втором сезоне, набирая в среднем 15,3 очка, 6,7 подбора и 4,8 передачи за матч.
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