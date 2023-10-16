«Рэпторс» назвали иск «Никс» о краже 3000 файлов «пиар-ходом» и утверждают, что доступ к информации есть «у всех людей в НБА»

« » в конце августа подал в суд на бывшего сотрудника Икечукву Азотам, «незаконно забрал с собой на новую должность» в «Рэпторс» тысячи служебных файлов.

«Рэпторс», утверждалось в иске, «направили Азотама на злоупотребление своим доступом к подписке на Synergy Sports для создания и последующей передачи ответчикам [«Торонто»] более 3 000 файлов».

Как сообщает инсайдер SNY Иан Бегли, адвокаты «Рэпторс» в поданном сегодня ходатайстве называют иск «Никс» к ним «необоснованным» и «пиар-ходом». Адвокаты «Торонто» хотят, чтобы претензии были переведены в арбитражный суд, а гражданский иск был отклонен.

Они также считают, что претензии «Никс» должны рассматриваться комиссионером НБА. НБА через своего адвоката заявила, что будет придерживаться решения суда о том, должен ли спор рассматриваться в суде или Адамом Сильвером.

Адвокаты « » также считают, что предполагаемая кража, совершенная бывшим сотрудником «Никс», «включала в себя не более чем общедоступную информацию, собранную из открытых источников, легко доступных всем людям в ».

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