Зак Лавин имеет 0-15 в личке с Дэнни Грином, Таддеус Янг – с Каваем, Хилд – с Ньянгом

6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан является обладателем самой продолжительной победной серии против другого баскетболиста – 30-0 против Шермана Дугласа.

Из действующих игроков сразу три пары игроков имеют личный счет 15-0 – и это самые продолжительные активные серии.

Лидер « » уступает защитнику «Филадельфии» , форвард « » еще не проигрывал Таддеусу Янгу из «Торонто», а защитник «Индианы» Бадди Хилд еще не побеждал у форварда Джорджа Ньянга из «Кливленда».

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