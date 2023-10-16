Зак Лавин имеет 0-15 в личке с Дэнни Грином, Таддеус Янг – с Каваем, Хилд – с Ньянгом
6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан является обладателем самой продолжительной победной серии против другого баскетболиста – 30-0 против Шермана Дугласа.
Из действующих игроков сразу три пары игроков имеют личный счет 15-0 – и это самые продолжительные активные серии.
Лидер «Чикаго» Зак Лавин уступает защитнику «Филадельфии» Дэнни Грину, форвард «Клипперс» Кавай Ленард еще не проигрывал Таддеусу Янгу из «Торонто», а защитник «Индианы» Бадди Хилд еще не побеждал у форварда Джорджа Ньянга из «Кливленда».
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