Зак Лавин имеет 0-15 в личке с Дэнни Грином, Таддеус Янг – с Каваем, Хилд – с Ньянгом

Теги Чикаго Кливленд Индиана Клипперс Филадельфия Торонто НБА Таддеус Янг Дэнни Грин Кавай Ленард Зак Лавин Бадди Хилд Джордж Ньянг Баскетбол

6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан является обладателем самой продолжительной победной серии против другого баскетболиста – 30-0 против Шермана Дугласа.

Из действующих игроков сразу три пары игроков имеют личный счет 15-0 – и это самые продолжительные активные серии.

Лидер «Чикаго» Зак Лавин уступает защитнику «Филадельфии» Дэнни Грину, форвард «Клипперс» Кавай Ленард еще не проигрывал Таддеусу Янгу из «Торонто», а защитник «Индианы» Бадди Хилд еще не побеждал у форварда Джорджа Ньянга из «Кливленда».

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1 комментарий

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nikolaev-78
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