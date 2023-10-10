НБА. Предсезонные матчи. «Финикс» сыграет с «Денвером», «Мемфис» примет «Милуоки» и другие встречи
Во вторник, 10 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.
«Финикс» встретится с действующим чемпионом «Денвером», «Мемфис» примет «Милуоки».
Предсезонные матчи
Вашингтон – Кэрнс Австралия
11 октября. 2.00
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 11 октября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Портленд – Нью-Зиланд Новая Зеландия
11 октября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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