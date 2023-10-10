НБА. Предсезонные матчи. «Финикс» сыграет с «Денвером», «Мемфис» примет «Милуоки» и другие встречи

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Во вторник, 10 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.

«Финикс» встретится с действующим чемпионом «Денвером», «Мемфис» примет «Милуоки».

НБА

Предсезонные матчи

Вашингтон – Кэрнс Австралия

11 октября. 2.00

Майами – Шарлотт
Дата проведения
11 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Атланта – Кливленд
Дата проведения
11 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Хьюстон – Индиана
Дата проведения
11 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Орландо
Дата проведения
11 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Мемфис – Милуоки
Дата проведения
11 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Финикс – Денвер
Дата проведения
11 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Юта
Дата проведения
11 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча

Портленд – Нью-Зиланд Новая Зеландия

11 октября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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