Костас Слукас готов сыграть в матче с «Фенербахче»
Защитник «Панатинаикоса» Костас Слукас восстановился от травмы и готовы выйти на площадку в матче третьего тура Евролиги против «Фенербахче» во вторник.
Слукас пропустил матч второго тура Евролиги против мюнхенской «Баварии» из-за незначительного ушиба левой икроножной мышцы. В воскресенье Костас возобновил тренировки.
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