Костас Слукас готов сыграть в матче с «Фенербахче»

Защитник « » восстановился от травмы и готовы выйти на площадку в матче третьего тура против « » во вторник.

Слукас пропустил матч второго тура Евролиги против мюнхенской «Баварии» из-за незначительного ушиба левой икроножной мышцы. В воскресенье Костас возобновил тренировки.

пропустит встречу из-за повреждения левого колена.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее