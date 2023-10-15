«Панатинаикос» надеется на участие Костаса Слукаса в матче против «Фенербахче»
«Панатинаикос» надеется, что Костас Слукас восстановится от травмы к матчу третьего тура Евролиги против «Фенербахче».
«Он приступил к индивидуальным тренировкам. Надеюсь, что в понедельник он начнет тренироваться с командой», – передает слова главного тренера «Пао» Эргина Атамана SDNA.gr.
Слукас пропустил матч второго тура Евролиги против мюнхенской «Баварии» из-за незначительного ушиба левой икроножной мышцы.
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