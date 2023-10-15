«Панатинаикос» надеется на участие Костаса Слукаса в матче против «Фенербахче»

« » надеется, что восстановится от травмы к матчу третьего тура против « ».

«Он приступил к индивидуальным тренировкам. Надеюсь, что в понедельник он начнет тренироваться с командой», – передает слова главного тренера «Пао» Эргина Атамана SDNA.gr.

Слукас пропустил матч второго тура Евролиги против мюнхенской «Баварии» из-за незначительного ушиба левой икроножной мышцы.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому