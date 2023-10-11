Главный тренер « » Эргин Атаман провел 6-часовую тренировку на следующий день после игры чемпионата Греции с « ».

«Панатинаикос» одержал победу над «Марусси» (82:71), уступив при этом в четвертой четверти со счетом 13:26 после «+28» в третьей 10-минутке.

Главный тренер «Пао» выразил недовольство командой после игры, отметив, что баскетболисты продемонстрировали недопустимый подход.

«Теперь нам предстоит провести серьезный разговор, а еще усердно поработать. Это не тот баскетбол, который я рассчитываю видеть в исполнении игроков этого клуба. Показанный нами баскетбол был ужасен», – сказал Атаман.

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