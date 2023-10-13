Эргин Атаман: «Никто не выдержит 7-часовую тренировку. Большая часть нашего занятия прошла за разбором ошибок»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос чемпионат Греции Бавария Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман уточнил информацию по поводу 6-часовой тренировки, которую он устроил после матча чемпионата Греции с «Марусси», когда специалист остался недоволен настроем игроков.

В четверг «Пао» выиграл у «Баварии» в Евролиге – 78:71.

«Странно, что в социальных сетях пишут о нашей шестичасовой или даже семичасовой тренировке. Да ладно вам, мы тренировались полтора часа, а потом разбирали ошибки на видео четыре часа. Мы смотрели матчи с «Олимпиакосом» и «Марусси», потому что у нас новая команда. Мы разбирали ошибки и сегодня продемонстрировали результаты этой работы.

Никто не выдержит семичасовую тренировку. Я не дурак, чтобы проводить семичасовую тренировку за пару дней до игры Евролиги. Журналисты, пожалуйста, пишите точную информацию», – сказал Атаман.

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