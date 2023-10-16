«Нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. Портер зарабатывает 30 млн – Боунс, для тебя нет места». Келвин Бут рассказал, почему обменял Хайлэнда

Генеральный менеджер « » Келвин Бут рассказал, почему организация приняла решения обменять разыгрывающего в прошлом сезоне.

«Я знал, что нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. И нельзя держать сразу двух парней, которые по молодости играют только на себя.

[Портер] зарабатывает 30 миллионов долларов. Он один из лучших шутеров в . Так что, Боунс, для тебя нет места», – рассказал Бут в интервью The Ringer.

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