«Нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. Портер зарабатывает 30 млн – Боунс, для тебя нет места». Келвин Бут рассказал, почему обменял Хайлэнда

Теги Денвер НБА Келвин Бут Майкл Портер Боунс Хайлэнд Баскетбол

Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут рассказал, почему организация приняла решения обменять разыгрывающего Боунса Хайлэнда в прошлом сезоне.

«Я знал, что нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. И нельзя держать сразу двух парней, которые по молодости играют только на себя.

Майк [Портер] зарабатывает 30 миллионов долларов. Он один из лучших шутеров в НБА. Так что, Боунс, для тебя нет места», – рассказал Бут в интервью The Ringer.

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1 комментарий

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smartass
Интересно, этот Бут плей-офф смотрел? Его один из лучших шутеров - косой всадник без головы. Ему вообще мяч нельзя давай, если не под данк.
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