«Нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. Портер зарабатывает 30 млн – Боунс, для тебя нет места». Келвин Бут рассказал, почему обменял Хайлэнда
Генеральный менеджер «Денвера» Келвин Бут рассказал, почему организация приняла решения обменять разыгрывающего Боунса Хайлэнда в прошлом сезоне.
«Я знал, что нельзя держать в составе сразу двух парней, которые не играют в обороне. И нельзя держать сразу двух парней, которые по молодости играют только на себя.
Майк [Портер] зарабатывает 30 миллионов долларов. Он один из лучших шутеров в НБА. Так что, Боунс, для тебя нет места», – рассказал Бут в интервью The Ringer.
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