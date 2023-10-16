Кристиан Браун: «Пейтон Уотсон в новом сезоне потрясет многих тем, насколько он действительно хорош»
Форвард «Денвера» Кристиан Браун делает ставку на молодого таланта «Наггетс» Пейтона Уотсона.
«Пейтон потрясет многих тем, насколько он действительно хорош.
Уотсон задает тон в защите и обладает высоким IQ в нападении. Два метра ростом, размах рук – 215 см, и с начала прошлого сезона он набрал 8 кг мышечной массы, когда сам был 90 кг», – сказал Браун The Ringer.
Выбранный под 30-м номером на драфте-2022 Уотсон принял участие в 23 матчах за основную команду в прошлой регулярке, проводя 8,1 минуты в среднем на паркете.
В семи играх в G-лиге его показатели составили 22 очка и 6,6 подбора при 45,8% реализации с игры и 14,3% из-за дуги (3 попытки).
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