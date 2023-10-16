Кристиан Браун: «Пейтон Уотсон в новом сезоне потрясет многих тем, насколько он действительно хорош»

Форвард « » делает ставку на молодого таланта «Наггетс» Пейтона Уотсона.

«Пейтон потрясет многих тем, насколько он действительно хорош.

Уотсон задает тон в защите и обладает высоким IQ в нападении. Два метра ростом, размах рук – 215 см, и с начала прошлого сезона он набрал 8 кг мышечной массы, когда сам был 90 кг», – сказал Браун The Ringer.

Выбранный под 30-м номером на драфте-2022 Уотсон принял участие в 23 матчах за основную команду в прошлой регулярке, проводя 8,1 минуты в среднем на паркете.

В семи играх в G-лиге его показатели составили 22 очка и 6,6 подбора при 45,8% реализации с игры и 14,3% из-за дуги (3 попытки).

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