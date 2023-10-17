Владислав Емченко о неудачном старте «Локо» в сезоне: «Мы совсем как‑то не похожи на себя»

Защитник « -Кубань» назвал причины неудачного старта команды в новом сезоне Лиги ВТБ.

– В чем, на ваш взгляд, причины неудачного старта «Локомотива»?

– Да, начали сезон мы не так, как планировали: одна победа в четырех матчах. Совсем не так, как хотели. Причины? Ну, мы совсем как‑то не похожи на себя. В защите присутствуют ошибки, бывает некоторое недопонимание здесь. В нападении порой не двигаем мяч, не выполняем комбинации. В целом иногда проседаем. Я не говорю ни в коем случае, что мы весь матч плохо играем. Это не так. Но достаточно моментов, когда мы просто не похожи сами на себя. Конечно, нам противостоят команды тоже далеко не слабого уровня, и нас за это наказывают.

– Каково психологическое состояние команды после этих неудач?

– Ну, естественно, мы не радуемся. У нас три поражения и одна победа. Тем не менее, считаю, что это должно быть для нас стимулом, развить в нас спортивную злость: что вот, что это мы проигрываем? Мы должны все это обернуть для себя в плюс: играть еще более агрессивно и командно.

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