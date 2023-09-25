Владислав Емченко о Суперкубке: «Провели три хорошие игры и выигрывали у сильных команд»
Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в целом остался доволен выступлением команды в Суперкубке Лиги ВТБ.
«Локо» дошел до финала, в котором уступил «Зениту» со счетом 83:85.
«Бывает, конечно, как говорит тренер, либо выигрываешь, либо чему‑то учишься. Все решила пара нюансов в конце: в защите неправильно сыграли, в нападении не забили. Но мы провели хорошие три игры в Суперкубке и выигрывали у сильных команд.
«Зенит» заслуженно победил. Поздравляем его. Но мы не расстраиваемся. В конце матча удача была чуть‑чуть на стороне соперника», – заявил Емченко.
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