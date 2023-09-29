Владислав Емченко: «Я бы точно не списывал ЦСКА со счетов»

Защитник «Локомотива-Кубань» считает, что неудачное выступление в Суперкубке Лиги ВТБ не отражает истинную силу команды.

«Я бы точно не списывал ЦСКА со счетов и не делал каких‑то поспешных выводов по предсезонному турниру. Да, они проиграли две игры, понимаю. Но если взять хотя бы наш матч с ними, то там мы победили в овертайме в тяжелой борьбе, так что и наша команда могла проиграть и играть за 5-8 места. Списывать армейцев точно не стоит.

Конечно, сейчас в ЦСКА нет Алексея Шведа и Николы Милутинова, через которых строилась игра команды в прошлом сезоне, но у них в составе собраны хорошие игроки, которые умеют играть в баскетбол и показывать высокий уровень», – заявил Емченко.

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