Владислав Емченко: «В составе УНИКСа отмечу Димитриевича и Найта. Не будем забывать о Рейнольдсе»

Защитник «Локомотива-Кубань» оценил ведущих игроков УНИКСа, с которым команда сойдется в первом матче нового сезона Лиги ВТБ.

« занял седьмое место в Суперкубке, но это абсолютно неважно, так как они действующие чемпионы Лиги ВТБ. Да, у них немного поменялся состав, но многие лидеры остались.

Кого могу выделить в составе соперника? Мне очень нравится , который создает много и для себя, и для партнеров. Creator, если говорить на английском. Отмечу Маркуса Найта, который дает много энергии команде, отрабатывает в защите, хорош в нападении и вообще молодец. Не будем забывать о , о его заряженности и хладнокровии, которые вдохновляют. Так что выделю вот этих трех игроков», – заявил Емченко.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!