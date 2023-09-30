Владислав Емченко: «В составе УНИКСа отмечу Димитриевича и Найта. Не будем забывать о Рейнольдсе»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Ненад Димитриевич Владислав Емченко Маркос Найт Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко оценил ведущих игроков УНИКСа, с которым команда сойдется в первом матче нового сезона Лиги ВТБ.

«УНИКС занял седьмое место в Суперкубке, но это абсолютно неважно, так как они действующие чемпионы Лиги ВТБ. Да, у них немного поменялся состав, но многие лидеры остались.

Кого могу выделить в составе соперника? Мне очень нравится Ненад Димитриевич, который создает много и для себя, и для партнеров. Creator, если говорить на английском. Отмечу Маркуса Найта, который дает много энергии команде, отрабатывает в защите, хорош в нападении и вообще молодец. Не будем забывать о Рейнольдсе, о его заряженности и хладнокровии, которые вдохновляют. Так что выделю вот этих трех игроков», – заявил Емченко.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

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