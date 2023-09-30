Владислав Емченко: «Будем стараться двигаться к первому месту в Лиге ВТБ»

Защитник «Локомотива-Кубань» рассказал о целях команды в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Чего ждать от « » в новом сезоне? Побед, еще побед и только побед! Цели стоят максимальные, будем стремиться достигнуть их. Командой, тренерским и медицинским штабом, офисом, болельщиками – мы все одна большая локосемья.

Будем стараться двигаться к первому месту в Лиге ВТБ и выигрывать в каждом матче», – заявил Емченко.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!