Владислав Емченко: «Будем стараться двигаться к первому месту в Лиге ВТБ»
Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал о целях команды в новом сезоне Лиги ВТБ.
«Чего ждать от «Локо» в новом сезоне? Побед, еще побед и только побед! Цели стоят максимальные, будем стремиться достигнуть их. Командой, тренерским и медицинским штабом, офисом, болельщиками – мы все одна большая локосемья.
Будем стараться двигаться к первому месту в Лиге ВТБ и выигрывать в каждом матче», – заявил Емченко.
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