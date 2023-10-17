Боян Дублевич о матче с МБА: «Не так просто готовиться к играм за два дня»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Боян Дублевич МБА Баскетбол

Центровой «Зенита» Боян Дублевич рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги ВТБ против МБА.

«Мы уже играли против МБА на Кубке Кондрашина и Белова, поэтому более или менее знаем их стиль. У нас два дня на подготовку. Как я и сказал, мы ждем первой победы дома.

МБА – отличная команда, у них отличный тренер. Они много бросают из-под кольца, бросают из-за дуги… Нам нужно быть сфокусированными и оставаться командой, а также на паркете придерживаться того, что мы готовили.

Не так просто готовиться к играм за два дня, но это то, что у нас есть. Думаю, мы будем готовы к матчу», – заявил Дублевич.

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