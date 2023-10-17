Форвард МБА Максим Барашков поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против « ».

«Мы приехали в Санкт-Петербург показать свою игру и выиграть – это придаст нам тонус. Если мы покажем свою игру, выполним установки тренера, то эта задача вполне по силам. Тогда мы сможем поймать тот ритм, которого нам так не хватает.

«Зенит» – команда очень высокого класса, с качественным подбором игроков. Но мы должны отталкиваться от себя. Если сделаем то, что должны – сможем их остановить», – заявил Барашков.

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