Стали известны бюджеты и зарплаты игроков «Монако» и «Виллербана»

Французская лига раскрыла бюджеты и платежные ведомости своих команд на сезон-2023/24, в том числе двух команд Евролиги, « » и « ».

«Монако» установил новый рекорд клуба – 27,1 миллиона евро. 13,1 млн евро пойдут на зарплаты игроков и тренеров. Для сравнения, бюджет «Монако» в прошлом сезоне составил 20,7 млн, из которых 10,8 млн было потрачено на зарплаты.

«Виллербан» также увеличил бюджет: с 15,8 млн в прошлом сезоне до 21,0 млн в этом сезоне. В прошлом сезоне клуб потратил на игроков 4,2 млн, в этом сезоне сумма выросла до 7 млн.

В случае с «Виллербаном» увеличение бюджета связано в основном с приходом нового спонсора Skweek, который принес клубу доход в размере 7 млн евро за сезон. Также положительное влияние оказала новая арена «Децимес», на которой планируется провести 13 матчей Евролиги.

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