Экс-игрока НБА Джоша Джексона обвиняют в сексуальном насилии, нанесении побоев и организации нападения

Теги происшествия НБА Джош Джексон Баскетбол

Бывшему игроку НБА Джошу Джексону предъявлен федеральный иск, в котором его обвиняют в сексуальном насилии, нанесении побоев и организации вооруженного нападения.

Иск подан женщиной по имени Джейн Доу, 4-й номер драфта НБА 2017 года ознакомился с ним.

В иске говорится, что Доу и Джексон встретились и обменялись телефонными номерами на вечеринке перед тем, как она отправилась домой. Затем Джексон написал ей сообщение, предложив 1500 долларов, если она приедет к нему. Девушка утверждает, что отказалась от денег, но села в присланное Джошем такси. По ее словам, она сделала это, потому что считала, что вечеринка все еще продолжается.

В иске Доу заявила, что Джексон был в доме один. Это побудило ее сказать, что она приехала «не для секса».

В конце концов девушка заснула. В иске утверждается, что бывший баскетболист «разорвал на ней одежду и изнасиловал». Доу «кричала, чтобы Джексон остановился», прежде чем «потерять сознание от травмы, растерянности и ужаса».

Доу затем получила сообщение с угрозами, в котором говорилось, что она якобы украла часы.

«Позже в тот же день, когда она спала, Доу услышала звук открывающейся входной двери и внезапно увидела двух женщин в толстовках, одна из которых держала что-то вроде пистолета, угрожая ее убить. Женщины были задержаны сотрудниками службы безопасности и полиции Нью-Йорка. Доу утверждает, что данное нападение организовал Джексон», – отмечается в материале Yahoo! Sports.

Джексон отверг все обвинения.

Джексона в прошлом арестовывали несколько раз: один раз за сопротивление полицейскому и предположительное употребление марихуаны рядом со своей маленькой дочерью, а другой раз за предположительную порчу автомобиля.

Джексон последний раз играл в НБА в сезоне-21/22 за «Сакраменто».

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12 комментариев

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xQcoW
Мамба менталити
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impaled
А в матчах НБА он организовать нападение не мог
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noke
Потрясающая история. В сценаристы современного голливуда сразу, без собеседования.
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saner-s88
"женщиной по имени Джейн Доу" ))))
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бернер тайлера 9ер9ена
Ну и память же у вас короткая, Валерий

https://www.sports.ru/basketball/1115357196-protiv-eks-igroka-nba-dzhosha-dzheksona-vozbuzhden-grazhdanskij-isk-ob.html?sl=1

за два месяца отшибает полностью
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Григорий Ефимов
Ответ Maturmalai
Так анонимизируют жертв сексуального насилия в официальных документах. Джон Доу или Джейн Доу - универсальное прозвище для неизвестного или анонимного человека. Вроде Вася Пупкин у нас.
А также неопознанные трупы
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geath drips
На контракт в Шарлотт его))
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Maturmalai
Ответ saner-s88
"женщиной по имени Джейн Доу" ))))
Так анонимизируют жертв сексуального насилия в официальных документах. Джон Доу или Джейн Доу - универсальное прозвище для неизвестного или анонимного человека. Вроде Вася Пупкин у нас.
+3
-3
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