Бывшему игроку НБА Джошу Джексону предъявлен федеральный иск, в котором его обвиняют в сексуальном насилии, нанесении побоев и организации вооруженного нападения.

Иск подан женщиной по имени Джейн Доу, 4-й номер драфта НБА 2017 года ознакомился с ним.

В иске говорится, что Доу и Джексон встретились и обменялись телефонными номерами на вечеринке перед тем, как она отправилась домой. Затем Джексон написал ей сообщение, предложив 1500 долларов, если она приедет к нему. Девушка утверждает, что отказалась от денег, но села в присланное Джошем такси. По ее словам, она сделала это, потому что считала, что вечеринка все еще продолжается.

В иске Доу заявила, что Джексон был в доме один. Это побудило ее сказать, что она приехала «не для секса».

В конце концов девушка заснула. В иске утверждается, что бывший баскетболист «разорвал на ней одежду и изнасиловал». Доу «кричала, чтобы Джексон остановился», прежде чем «потерять сознание от травмы, растерянности и ужаса».

Доу затем получила сообщение с угрозами, в котором говорилось, что она якобы украла часы.

«Позже в тот же день, когда она спала, Доу услышала звук открывающейся входной двери и внезапно увидела двух женщин в толстовках, одна из которых держала что-то вроде пистолета, угрожая ее убить. Женщины были задержаны сотрудниками службы безопасности и полиции Нью-Йорка. Доу утверждает, что данное нападение организовал Джексон», – отмечается в материале Yahoo! Sports.

Джексон отверг все обвинения.

Джексона в прошлом арестовывали несколько раз: один раз за сопротивление полицейскому и предположительное употребление марихуаны рядом со своей маленькой дочерью, а другой раз за предположительную порчу автомобиля.

Джексон последний раз играл в НБА в сезоне-21/22 за «Сакраменто».

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