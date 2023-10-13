Майлз Бриджес сдался властям, не дожидаясь ареста после нарушения защитного предписания

Теги происшествия Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлс Бриджес самолично явился к властям по обвинению в нарушении защитного предписания, выданного его бывшей жене как жертве домашнего насилия.

По сообщению офиса шерифа округа Линкольн, Бриджес явился в окружную тюрьму в пятницу незадолго до семи часов утра.

В повестке 25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении охранного ордера.

Ранее баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа, намекнув, что сам является жертвой сложившейся ситуации.

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