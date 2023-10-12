Бывшая девушка Майлза Бриджеса обвиняет его в том, что он бросал бильярдные шары в автомобиль, в котором находились их дети

Теги происшествия Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Стали известны новые подробности об ордере на арест форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса.

В повестке о возбуждении уголовного дела, выданной на этой неделе, содержится обвинение в том, что Бриджес разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей девушки и нарушил охранный ордер. Судебные протоколы округа Мекленбург показывают, что инцидент произошел в Шарлотт, когда Бриджес и девушка встретились для передачи опеки над детьми. 

В повестке 25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении охранного ордера.

В судебном документе, содержащем подробную информацию о повестке, датой совершения преступления указано «приблизительно» 10 октября 2023 года. Однако во вторник Бриджес находился в Майами с командой.

Девушка обвиняет Бриджеса в том, что он бросал бильярдные шары в ее автомобиль, в котором находились дети. По словам девушки, баскетболист угрожал ей, говоря, что удержит алименты, если она позвонит в полицию.

Бриджес предстанет перед уголовным судом в Шарлотт 13 ноября.

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6 комментариев

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Abdulla
Всё-таки если крыша потекла, то будет и дальше давать течь, примеры Моранта, Бриджеса, Портера показательны.
+5
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david1994
Если это правда то Майлз сказочный …..
Кидаться бильярдными шарами в машину, где находятся твои же ДЕТИ🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+4
-1
+3
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Михаил Опякин
Каков процент реализации бросков шарами? Можно статистику выкатить?
+1
0
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Назар Игорь
Сколько требует ?
0
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Tim Timson
ну хоть не знает про русские шары для бильярда... а так конечно Шарлотт это клиника)
0
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banderos
Ответ Назар Игорь
Сколько требует ?
Прокурор объявит
0
0
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