Бывшая девушка Майлза Бриджеса обвиняет его в том, что он бросал бильярдные шары в автомобиль, в котором находились их дети

Стали известны новые подробности об ордере на арест форварда «Шарлотт» .

В повестке о возбуждении уголовного дела, выданной на этой неделе, содержится обвинение в том, что Бриджес разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей девушки и нарушил охранный ордер. Судебные протоколы округа Мекленбург показывают, что инцидент произошел в Шарлотт, когда Бриджес и девушка встретились для передачи опеки над детьми.

В повестке 25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении охранного ордера.

В судебном документе, содержащем подробную информацию о повестке, датой совершения преступления указано «приблизительно» 10 октября 2023 года. Однако во вторник Бриджес находился в Майами с командой.

Девушка обвиняет Бриджеса в том, что он бросал бильярдные шары в ее автомобиль, в котором находились дети. По словам девушки, баскетболист угрожал ей, говоря, что удержит алименты, если она позвонит в полицию.

Бриджес предстанет перед уголовным судом в 13 ноября.

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