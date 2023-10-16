С Кевина Портера сняли одно из трех обвинений «за недостатком доказательств»

Теги происшествия Хьюстон женская НБА НБА Кевин Портер Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер не сломал шейный позвонок своей девушки во время предполагаемой ссоры в их отеле, признали в понедельник в суде прокуроры Манхэттена, заявив, что снимают с него одно из обвинений в нападении.

Помощник окружного прокурора Манхэттена Мирах Курцер заявила, что прокуратура снимает с 23-летнего Портера обвинение в нападении второй степени из-за «недостаточных доказательств».

«То, что первоначально выглядело как перелом позвонка, на самом деле не являлось травмой, нанесенной обвиняемым», – заявил Курцер судье Джею Вайнеру во время слушаний по делу Портера в уголовном суде Манхэттена.

Портеру по-прежнему предъявлены обвинения в удушении второй степени и нападении третьей степени.

В случае вынесения обвинительного приговора (по удушению) ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

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