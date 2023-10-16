С Кевина Портера сняли одно из трех обвинений «за недостатком доказательств»

Защитник «Хьюстона» не сломал шейный позвонок своей девушки во время предполагаемой ссоры в их отеле, признали в понедельник в суде прокуроры Манхэттена, заявив, что снимают с него одно из обвинений в нападении.

Помощник окружного прокурора Манхэттена Мирах Курцер заявила, что прокуратура снимает с 23-летнего Портера обвинение в нападении второй степени из-за «недостаточных доказательств».

«То, что первоначально выглядело как перелом позвонка, на самом деле не являлось травмой, нанесенной обвиняемым», – заявил Курцер судье Джею Вайнеру во время слушаний по делу Портера в уголовном суде Манхэттена.

Портеру по-прежнему предъявлены обвинения в удушении второй степени и нападении третьей степени.

В случае вынесения обвинительного приговора (по удушению) ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Перемен! «Оклахома»