Дражен Анзулович: «Думаю, это была наша лучшая игра в нынешнем сезоне»

Главный тренер «Самары» прокомментировал победу над (77:65) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Думаю, это была наша лучшая игра в нынешнем сезоне.

Ехали сюда, понимая, что простого матча не стоит ждать. МБА играет очень здорово, а мы уже успели в этом году несколько раз отдать преимущество. За игру с «Руной» мне было стыдно, поэтому сегодня немного реабилитировались перед болельщиками.

У нас впереди еще много работы, я не знаю команды в Европе, где бы поменялось 12 игроков. Но мы делаем то, что должны, ищем связи», – сказал Анзулович.

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