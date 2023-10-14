Василий Карасев о матче с «Самарой»: «Это первая домашняя игра, придут наши болельщики. Не имеем права их подвести»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ Самара МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«У «Самары» очень хороший подбор игроков, команда подписала классных легионеров, которые уже успели проявить себя в Единой лиге ВТБ. Мы встречались с волжанами на этапе подготовки к сезону, это был очень непростой матч. У самарцев очень серьезно поменялся состав, но в то же время, есть целый ряд игроков, которые вместе с Драженом Анзуловичем перебрались из «Енисея» – это упрощает тренеру постановку игры, есть люди, на которых можно опереться в донесении своих идей.

Обе команды на старте сезона еще находятся в поиске оптимальных сочетаний, это нормальный рабочий процесс. Если мы выполним все, о чем говорим на тренировках, то сможем добиться положительного результата. Это первая домашняя игра, придут наши болельщики, поэтому не имеем права их подвести», – заявил Карасев.

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