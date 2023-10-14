Василий Карасев о матче с «Самарой»: «Это первая домашняя игра, придут наши болельщики. Не имеем права их подвести»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«У «Самары» очень хороший подбор игроков, команда подписала классных легионеров, которые уже успели проявить себя в лиге ВТБ. Мы встречались с волжанами на этапе подготовки к сезону, это был очень непростой матч. У самарцев очень серьезно поменялся состав, но в то же время, есть целый ряд игроков, которые вместе с Драженом Анзуловичем перебрались из «Енисея» – это упрощает тренеру постановку игры, есть люди, на которых можно опереться в донесении своих идей.

Обе команды на старте сезона еще находятся в поиске оптимальных сочетаний, это нормальный рабочий процесс. Если мы выполним все, о чем говорим на тренировках, то сможем добиться положительного результата. Это первая домашняя игра, придут наши болельщики, поэтому не имеем права их подвести», – заявил Карасев.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее