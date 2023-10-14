«Болельщики ждали от нас совсем другого результата». Василий Карасев извинился за поражение от «Самары»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ Самара МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев извинился перед болельщиками за домашнее поражение от «Самары» в Лиге ВТБ.

«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что пришли сегодня. Понимаю, что они ждали совсем другого результата от нас, поэтому мы должны извиниться.

Почти весь матч были в роли догоняющих, дважды улетали на «-14», где-то удавалось вернуться в игру, но в конце у нас просто не нашлось людей, которые могут забить важные броски. Сократили разницу до минимума, а потом несколько подряд атак просто провалили. На таких концовках наши парни должны учиться, делать правильные выводы», – сказал Карасев.

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