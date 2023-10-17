Борис Соколовский: «Зенит» по-прежнему один из двух главных фаворитов сезона»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Борис Соколовский Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Боян Дублевич Баскетбол

Заслуженный тренер России Борис Соколовский назвал причины поражений «Локомотива-Кубань» и «Зенита» на старте нового сезона Лиги ВТБ.

«Мне показалось, что игроки «Локо» были форсированно подготовлены к Суперкубку. Там команда Александра Секулича провела три ярких матчах, с очень серьезным сопротивлением ЦСКА, «Фенербахче» и «Зенита». Молодые игроки получили прекрасную школу, но усталости тоже накопилось изрядно. Поэтому в стартовых матчах краснодарцы не всегда выдерживали физически. В ключевые моменты заканчивались силы. Плюс сказывается отсутствие из-за травмы Девона Акун-Перселла, который является очень важным игроком в системе словенского тренера. При этом я уверен, что команда будет прибавлять с каждым матчем, особенно это касается молодых россиян.

Мне кажется, что у «Зенита» сейчас другая проблема. Пока игроки притираются друг к другу, в игре есть дисбаланс. Давайте возьмем для примера проигранный матч с «Уралмашем». Тогда Томас Эртель сделал 15 передач. Блестящий показатель. Но на всех других баскетболистов пришлось всего три передачи. Поэтому когда Эртель на площадке – это одна команда, без него – другая. Еще настораживает, что пока не так активно в атакующих схемах используется Боян Дублевич, который чувствует себя в трехсекундной зоне как рыба в воде. Недаром он был одним из лучших центровых чемпионата Испании на протяжении последних 5-7 лет, здорово провел ЧМ-2023.

Понимаю, что Паскуаль очень грамотный тренер и не нуждается в советах. Наверняка испанец найдет решение. На мой взгляд, «Зенит» по-прежнему один из двух главных фаворитов сезона», – заявил Соколовский.

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