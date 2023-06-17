Александр Церковный: «Трансферная кампания идет полным ходом. В ближайшие дни можно ожидать новостей»

Генеральный директор « » заявил, что в ближайшее время клуб объявит о новых приобретениях, а также прояснит ситуацию с главным тренером .

– Вы уже объявили нескольких российских новичков, но с легионерами заминка: нет ясности по главному тренеру. Успеете набрать сильных иностранцев к началу сезона?

– Конечно, успеем. Надеемся, что у нас будет сильный состав. Разумеется, уже ведем предварительные переговоры. На самом деле, трансферная кампания идет полным ходом. Да, пока многое остается в закрытом режиме, но, скажем, в ближайшие дни можно ожидать новостей.

– Когда можно ждать ясности по Хави Паскуалю. Остается он или нет?

– Надеюсь, в ближайшие дни. Он уже ведет подготовку команды к сезону и, будем надеяться, продолжит работу по ходу сезона.

– А если все же Паскуаль уйдет...

– У нас всегда есть план Б. В данном случае, его вероятность невелика.

– Какие-то новости от есть?

– Он отдыхает. Надеюсь, новый сезон проведет в роли основного разыгрывающего БК «Зенит». Нам этого очень хочется. Насколько я понимаю, он сейчас тоже думает больше о Санкт-Петербурге.

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