Александр Церковный: «Трансферная кампания идет полным ходом. В ближайшие дни можно ожидать новостей»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что в ближайшее время клуб объявит о новых приобретениях, а также прояснит ситуацию с главным тренером Хавьером Паскуалем.
– Вы уже объявили нескольких российских новичков, но с легионерами заминка: нет ясности по главному тренеру. Успеете набрать сильных иностранцев к началу сезона?
– Конечно, успеем. Надеемся, что у нас будет сильный состав. Разумеется, уже ведем предварительные переговоры. На самом деле, трансферная кампания идет полным ходом. Да, пока многое остается в закрытом режиме, но, скажем, в ближайшие дни можно ожидать новостей.
– Когда можно ждать ясности по Хави Паскуалю. Остается он или нет?
– Надеюсь, в ближайшие дни. Он уже ведет подготовку команды к сезону и, будем надеяться, продолжит работу по ходу сезона.
– А если все же Паскуаль уйдет...
– У нас всегда есть план Б. В данном случае, его вероятность невелика.
– Какие-то новости от Томаса Эртеля есть?
– Он отдыхает. Надеюсь, новый сезон проведет в роли основного разыгрывающего БК «Зенит». Нам этого очень хочется. Насколько я понимаю, он сейчас тоже думает больше о Санкт-Петербурге.
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