Александр Церковный о подписании Курича и Дублевича в сезоне без еврокубков: «Мы играем в сильнейшей российской лиге и хотим быть лучшими»

Генеральный директор « » рассказал о том, как проходил процесс усиления состава в межсезонье.

– До начала июля у была опция выхода из контракта. Этот момент сильно сказался на селекции?

– У него было достаточно предложений от серьезных клубов, но у обеих сторон была уверенность, что мы продолжим двигаться вместе. Поэтому все, что касается нашей селекции, делалось исключительно с участием Паскуаля. Все игроки до единого получили одобрение от нашего главного тренера.

– Кроме Кайла Курича в «Зенит» мог вернуться кто-то из бывших игроков клуба? В частности, я слышал про ваши переговоры с Алексом Пойтрессом.

– Да, мы хотели вернуть Алекса. Такие шансы были, но не сложилось. Что касается Кайла, то мы достаточно быстро с ним договорились. Ему нравится город, наша организация. Видно, что он с большим удовольствие играет за «Зенит», перевез в Петербург всю свою семью. Да и болельщики очень рады второму приходу защитника. Думаю, что на трибуны придут и те, кто специально купит билеты, чтобы посмотреть на Курича.

– В комментариях люди удивляются, зачем «Зенит» подписывает игроков уровня Курича и в сезоне без еврокубков. Что бы вы им ответили?

– Какая разница, есть или нет участие в европейских турнирах? Мы играем в сильнейшей российской лиге. Мы – российский клуб. Соответственно, наша задача быть лучшими. А чтобы быть лучшими – надо обыгрывать конкурентов, которые ставят такие же задачи и договариваются с качественными исполнителями. Уровень Лиги ВТБ растет каждый год, и мы должны ему соответствовать. В новом сезоне конкуренция будет еще сильнее. Проходных матчей ни у кого не будет.

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