Хавьер Паскуаль: «Нужно учиться избегать провалов, которые у нас были по ходу матча с «Астаной»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Астаной» и отметил, что петербургская команда прибавила во всех компонентах, но ей нужно научиться избегать провалов.

«Желаю всего хорошего «Астане» и благодарю ее за эту игру. Думаю, что в этом матче мы очень хорошо играли в защите и нападении на протяжении 32-33 минут, но начало второй четверти и концовка последней четверти стали отрезками, когда почти разрушили все, что делали по ходу этих 32-33 минут.

Сейчас мы — команда, которая играет на взлетах и падениях, и это очень опасно. В конце концов, мы победили, и это хорошо. Команда немного прибавила во всем, но нам нужно прогрессировать и учиться избегать этих провалов, которые у нас были по ходу матча», — сказал Паскуаль.

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