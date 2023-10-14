Адриен Морман после победы над «Астаной»: «В последние 4 минуты стали совершать серьезные ошибки и чуть не проиграли»

Форвард « » отметил, что команда отлично смотрелась на протяжении большей части матча против «Астаны» (78:69), но в конце чуть не упустила победу.

«Я думаю, что мы играли хорошо на протяжении 35-36 минут. Хорошо защищались, в нападении делились мячом по сравнению с прошлой игрой. Но в последние 4 минуты стали совершать серьезные ошибки, они вернулись и мы чуть не проиграли.

Но в конце концов мы победили, для нас это хорошо, надо продолжать в том же духе, учиться на своих ошибках и во вторник сыграть против МБА», — сказал Морман.