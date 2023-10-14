Адриен Морман после победы над «Астаной»: «В последние 4 минуты стали совершать серьезные ошибки и чуть не проиграли»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Астана Адриен Морман Баскетбол

Форвард «Зенита» Адриен Морман отметил, что команда отлично смотрелась на протяжении большей части матча против «Астаны» (78:69), но в конце чуть не упустила победу.

«Я думаю, что мы играли хорошо на протяжении 35-36 минут. Хорошо защищались, в нападении делились мячом по сравнению с прошлой игрой. Но в последние 4 минуты стали совершать серьезные ошибки, они вернулись и мы чуть не проиграли.

Но в конце концов мы победили, для нас это хорошо, надо продолжать в том же духе, учиться на своих ошибках и во вторник сыграть против МБА», — сказал Морман.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий