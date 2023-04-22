Болельщики «Нетс» скандировали Джеймсу Хардену «Марш в «Хьюстон»

Болельщики « » во время штрафных бросков разыгрывающего «Филадельфии» начали скандировать «Марш в « ».

Инцидент случился во время первой четверти 4-го матча серии первого раунда плей-офф между «Нетс» и «Сиксерс» (0-3).

Ранее в СМИ появились слухи о возможном возвращении Хардена в «Рокетс» после нынешнего сезона.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все