Болельщики «Нетс» скандировали Джеймсу Хардену «Марш в «Хьюстон»

Теги Хьюстон Бруклин Филадельфия НБА видео болельщики Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Болельщики «Бруклина» во время штрафных бросков разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена начали скандировать «Марш в «Хьюстон».

Инцидент случился во время первой четверти 4-го матча серии первого раунда плей-офф между «Нетс» и «Сиксерс» (0-3).

Ранее в СМИ появились слухи о возможном возвращении Хардена в «Рокетс» после нынешнего сезона.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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6 комментариев

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Vanila Panda
так и скандировали - marsh v houston
+7
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Сергей Пузанков
Так и не понял зачем это Хардену и Хьюстону. Похоже на утку.
+6
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Андрей Тюрин
Недавно только начал смотреть НБА, но читал статью про Хардена, надеюсь останется в филе и добьётся успеха
+2
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Tim Timson
самим теперь на рыбалку или в Мэддисон болеть ездить)
+2
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danteeeq
Ответ Андрей Тюрин
Недавно только начал смотреть НБА, но читал статью про Хардена, надеюсь останется в филе и добьётся успеха
пора бы, пора
годы его уже уходят потихоньку
+1
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Андрей Тюрин
Ответ danteeeq
пора бы, пора годы его уже уходят потихоньку
во-во, хотелось бы чтобы выиграл что-нибудь перед пенсией
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