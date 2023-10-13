Разыгрывающий « » помог команде добиться победы в предсезонном матче с «Маккаби Раанана» – 135:103.

На счету Симмонса 6 очков (3 из 5 с игры), 6 подборов, 9 передач и 1 перехват за 22 минуты.

Во второй четверти Симмонс исполнил точный бросок с отклонением после разворота.

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