Бен Симмонс исполнил точный бросок с отклонением. На его счету 6+6+9 в предсезонной игре с «Маккаби Раанана»

Теги предсезонные матчи Бруклин НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс помог команде добиться победы в предсезонном матче с «Маккаби Раанана» – 135:103.

На счету Симмонса 6 очков (3 из 5 с игры), 6 подборов, 9 передач и 1 перехват за 22 минуты.

Во второй четверти Симмонс исполнил точный бросок с отклонением после разворота.

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9 комментариев

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Григорий Ефимов
Сенсация дня!! Баскетболист бросает по кольцу!
+25
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Генри Суслофф
Ответ Григорий Ефимов
Сенсация дня!! Баскетболист бросает по кольцу!
Вы новость невнимательно что-ли читаете? Написано же - с отклонением, когда ж такое было то?)) и когда ещё будет
+12
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+12
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Sanan1908
Легенда возвращается )))
+4
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Einfach Safari
Ответ Григорий Ефимов
Сенсация дня!! Баскетболист бросает по кольцу!
просто вы, наверное, не знаете что за баскетболист Бен Симмонс))
+3
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Райли Карри
Я думал он из-за дуги бросал. В двух метрах от кольца
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Mit_Sam
Симмонс - баскетболист с отклонениями, мы поняли скрытый смысл!
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Starkom
Он такие всегда и бросал. Наверное и попадал с процентом лучше, чем штрафные
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fbd
НОВЫЙ ЛЕБРОН!!!
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ВладиславМартынов
GOAT is back
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