Бен Симмонс исполнил точный бросок с отклонением. На его счету 6+6+9 в предсезонной игре с «Маккаби Раанана»
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс помог команде добиться победы в предсезонном матче с «Маккаби Раанана» – 135:103.
На счету Симмонса 6 очков (3 из 5 с игры), 6 подборов, 9 передач и 1 перехват за 22 минуты.
Во второй четверти Симмонс исполнил точный бросок с отклонением после разворота.
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