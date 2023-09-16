Игрок « » Кевин Портер в результате недавнего инцидента с участием его девушки Кайзы Гондрезик обвиняется в нападении второй степени (тяжкое уголовное преступление), удушении второй степени и нападении третьей степени.

Адвокаты Портера просят окружную прокуратуру Манхэттена снять с него обвинение в нападении второй степени. По данному пункту баскетболисту может грозить до семи лет тюремного заключения.

Прокуратура признала тот факт, что у Гондрезик все же не был сломан позвонок в результате нападения защитника «Рокетс».

Даже если прокуратура удовлетворит запрос юристов Портера, обвинение в удушении второй степени также может обернуться для игрока НБА тюремным заключением на срок до семи лет.

В ходе расследования было установлено, что игрок нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу и держал руками за шею. Происшествие имело место в Нью-Йорке.

Пострадавшей оказалась бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

У Портера четырехлетний контракт на 82,5 миллиона долларов, который вступает в силу в сезоне-23/24. За первый год он должен получить 15,9 млн долларов, остальные три не гарантированы.

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги