Адвокаты Кевина Портера просят снять с баскетболиста одно из трех обвинений, по которому ему может грозить до семи лет тюремного заключения

Теги происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

Игрок «Хьюстона» Кевин Портер в результате недавнего инцидента с участием его девушки Кайзы Гондрезик обвиняется в нападении второй степени (тяжкое уголовное преступление), удушении второй степени и нападении третьей степени.

Адвокаты Портера просят окружную прокуратуру Манхэттена снять с него обвинение в нападении второй степени. По данному пункту баскетболисту может грозить до семи лет тюремного заключения.

Прокуратура признала тот факт, что у Гондрезик все же не был сломан позвонок в результате нападения защитника «Рокетс». 

Даже если прокуратура удовлетворит запрос юристов Портера, обвинение в удушении второй степени также может обернуться для игрока НБА тюремным заключением на срок до семи лет.

В ходе расследования было установлено, что игрок нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу и держал руками за шею. Происшествие имело место в Нью-Йорке.

Пострадавшей оказалась бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

У Портера четырехлетний контракт на 82,5 миллиона долларов, который вступает в силу в сезоне-23/24. За первый год он должен получить 15,9 млн долларов, остальные три не гарантированы.

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3 комментария

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Anastasiia Khvorostova
Ваша честь, прошу учесть. Мне мало лет, я мало жил, на ваш закон я "суп" ложил 🐺
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Stephan Carrypenko
Ну он с детства тяготел к блатной романтике, поэтому ничего удивительного, будет мурчать с хоумис
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