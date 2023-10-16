Наз Рид сказал, что вырос на 5 см за год, но сам этого не заметил
Центровой «Миннесоты» Наз Рид, как и Скотти Барнс, прибавил 2 дюйма в росте в текущее межсезонье.
Рид сказал, что был 203 см (6 футов и 8 дюймов) в прошлом году, сейчас же его рост был отмечен медицинским персоналом организации как 208 см (6 футов и 10 дюймов).
Этого удивило самого Рида. Баскетболист сказал, что даже не почувствовал, что вырос.
Обозреватель Джон Кравчински добавил: «С моей точки зрения (далеко внизу) он кажется немного выше».
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