Терри Розир был должен более 8 миллионов долларов налоговой службе США в 2023 году

У Терри Розира проблемы с IRS.

ESPN сообщает, что в 2023 году налоговая служба наложила арест на имущество защитника во Флориде из-за долга в 8,2 миллиона долларов.

К этому времени Розир уже три года получал зарплату около 18 миллионов в «Шарлотт».

Журналистам не удалось найти сведений о выплате этой суммы и получить комментарии от налоговых органов.

Розир предстанет перед судом за предположительное участие в мошеннической схеме, связанной со ставками, по инциденту из 2023 года.