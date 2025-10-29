Терри Розир был должен более 8 миллионов долларов налоговой службе США в 2023 году
У Терри Розира проблемы с IRS.
ESPN сообщает, что в 2023 году налоговая служба наложила арест на имущество защитника во Флориде из-за долга в 8,2 миллиона долларов.
К этому времени Розир уже три года получал зарплату около 18 миллионов в «Шарлотт».
Журналистам не удалось найти сведений о выплате этой суммы и получить комментарии от налоговых органов.
Розир предстанет перед судом за предположительное участие в мошеннической схеме, связанной со ставками, по инциденту из 2023 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
