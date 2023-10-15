Скотти Барнс утверждает, что его рост уже 208 см – на 5 см выше, чем в базе НБА
Форвард «Торонто» Скотти Барнс во время прямой трансляции заявил, что его рост составляет уже 208 сантиметров (6 футов и 10 дюймов).
НБА в своей официальной антропометрической базе по-прежнему отмечает рост Барнса как 203 см (6 футов и 8 дюймов) – именно с такими показателями он выставлялся на драфт в 2021 году.
Барнс вступает в свой третий сезон в лиге.
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