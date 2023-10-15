Скотти Барнс утверждает, что его рост уже 208 см – на 5 см выше, чем в базе НБА

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс во время прямой трансляции заявил, что его рост составляет уже 208 сантиметров (6 футов и 10 дюймов).

НБА в своей официальной антропометрической базе по-прежнему отмечает рост Барнса как 203 см (6 футов и 8 дюймов) – именно с такими показателями он выставлялся на драфт в 2021 году.

Барнс вступает в свой третий сезон в лиге.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
Скитлстрянка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий