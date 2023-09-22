« » объявила о своем 35-летнем юбилейном сезоне и представила классическую форму, дизайн площадки и логотип.

Дебют новой формы состоится 8 ноября, когда «Тимбервулвз» встретятся с «Пеликанс» в Target Center в Миннеаполисе.

Новая форма Classic Edition выполнена в стиле «ретро» и выглядит так же, как и форма команды в 1989-1996 гг, отмечает сайт организации.

В общей сложности игроки наденут форму 21 раз: 11 дома и 10 на выезде.

Команда также представила новую площадку, на которой будут изображены оригинальные логотипы «Тимбервулвз» и Target Center той эпохи, а также новый логотип в честь 35-летия, который будет использован в «мерче» в течение всего сезона.

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