Братья Мобли и Наз Рид могут представлять Багамские острова в следующем году

Теги ФИБА НБА Наз Рид Эван Мобли Айзейя Мобли предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Сразу три игрока НБА могут представлять сборную Багамских островов на квалификационном турнире к Олимпиаде-2024 в Париже.

Как пишет инсайдер Марк Стейн, Эван Мобли, Айзейя Мобли и Наз Рид могут присоединиться к составу Багамских островов. Все они имеют родственные связи, которые позволяют им сделать выбор в пользу островного государства.

Имеют ли они уже паспорта Багамских островов, неизвестно. Если нет, то все три игрока будут бороться за одно место, зарезервированное для натурализованного игрока, так как в соревнованиях ФИБА таковыми считаются все лица, получившие паспорт страны по достижении 16 лет.

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