  • Разыгрывающий «Бакс» Райан Роллинз установил рекорд карьеры в НБА (25 очков, 4 из 4 из-за дуги) в матче с «Нью-Йорком»
Разыгрывающий «Бакс» Райан Роллинз установил рекорд карьеры в НБА (25 очков, 4 из 4 из-за дуги) в матче с «Нью-Йорком»

Райан Роллинз помог «Милуоки» справиться с «Никс».

23-летний разыгрывающий (44-й номер драфта-2022) проводит 4-й сезон в лиге.

В домашней игре с «Никс» (121:111) Роллинз установил рекорд карьеры в НБА по результативности. На его счету 25 очков, 4 передачи, 4 перехвата и 2 подбора за 26 минут на площадке. Роллинз реализовал 8 из 11 бросков с игры, 4 из 4 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
