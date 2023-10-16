«Просто я против всего мира». Клэй Томпсон – в соцсети

Атакующий защитник « » опубликовал фотографию себя в социальной сети со строчками из песни 2Pac.

«Просто я против всего мира», – гласит текст трека артиста, погибшего в 1996 году.

«Мой заряд в следующем сезоне», – добавил Томпсон.

Сообщалось, что защитник не может прийти к соглашению о продлении контракта с «Уорриорз» – ни по деньгам, ни по продолжительности.

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