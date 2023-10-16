«Просто я против всего мира». Клэй Томпсон – в соцсети

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон опубликовал фотографию себя в социальной сети со строчками из песни 2Pac.

«Просто я против всего мира», – гласит текст трека артиста, погибшего в 1996 году.

«Мой заряд в следующем сезоне», – добавил Томпсон.

Сообщалось, что защитник не может прийти к соглашению о продлении контракта с «Уорриорз» – ни по деньгам, ни по продолжительности.

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2 комментария

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Михаил Евдокимов
Может и хорошо, что не подписывают контракт. Ради большого контракта Клэй может выдать действительно сильный сезон, если конечно остались у него на это какие-то силы. И если это произойдет, то чемпионство станет гораздо более реальным. После пятой гайки можно будет и отпустить капитана на большой контракт в другую команду. Ну а если сезон будет слабый, то выпишут ему 20 млн и все будут довольны, Клэй получит какие-никакие деньги. А команда сохраняет все свое биг трио до конца их карьер, красивая история.
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Аркадий Байдерин
Ответ Михаил Евдокимов
Может и хорошо, что не подписывают контракт. Ради большого контракта Клэй может выдать действительно сильный сезон, если конечно остались у него на это какие-то силы. И если это произойдет, то чемпионство станет гораздо более реальным. После пятой гайки можно будет и отпустить капитана на большой контракт в другую команду. Ну а если сезон будет слабый, то выпишут ему 20 млн и все будут довольны, Клэй получит какие-никакие деньги. А команда сохраняет все свое биг трио до конца их карьер, красивая история.
Согласен, Клей должен постараться.
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