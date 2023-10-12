Ожидается, что Клэй Томпсон подпишет 4-летний контракт с зарплатой 30-35 млн долларов в год

По мнению некоторых руководителей , атакующий защитник « » может заключить четырехлетний контракт с зарплатой 30-35 миллионов долларов в год.

«Томпсон, вступающий в последний год пятилетнего контракта на 190 миллионов долларов, вероятно, подпишет что-то среднее. Четырехлетний контракт с зарплатой в 30–35 миллионов долларов за сезон звучит разумно, по крайней мере, для руководителей НБА, с которыми я общаюсь. Никаких признаков разногласий между Томпсоном и «Уорриорз» нет. Ставлю на то, что стороны о чем-то договорятся», – пишет журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

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