Ожидается, что Клэй Томпсон подпишет 4-летний контракт с зарплатой 30-35 млн долларов в год
По мнению некоторых руководителей НБА, атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может заключить четырехлетний контракт с зарплатой 30-35 миллионов долларов в год.
«Томпсон, вступающий в последний год пятилетнего контракта на 190 миллионов долларов, вероятно, подпишет что-то среднее. Четырехлетний контракт с зарплатой в 30–35 миллионов долларов за сезон звучит разумно, по крайней мере, для руководителей НБА, с которыми я общаюсь. Никаких признаков разногласий между Томпсоном и «Уорриорз» нет. Ставлю на то, что стороны о чем-то договорятся», – пишет журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.
Но только после обследования у психиатра.
Есть подозрение что Клей сбрендил после последней гайки.
И как безнадежна эта вера)