Ожидается, что Клэй Томпсон подпишет 4-летний контракт с зарплатой 30-35 млн долларов в год

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

По мнению некоторых руководителей НБА, атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может заключить четырехлетний контракт с зарплатой 30-35 миллионов долларов в год.

«Томпсон, вступающий в последний год пятилетнего контракта на 190 миллионов долларов, вероятно, подпишет что-то среднее. Четырехлетний контракт с зарплатой в 30–35 миллионов долларов за сезон звучит разумно, по крайней мере, для руководителей НБА, с которыми я общаюсь. Никаких признаков разногласий между Томпсоном и «Уорриорз» нет. Ставлю на то, что стороны о чем-то договорятся», – пишет журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

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11 комментариев

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dato akhaladze
Ну должен же быть какой-то компромисс с обеих сторон, Клей по чесняку даже по взлетевшему потолку на 35 в год не тянет.
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dato akhaladze
Вроде норм в учётом всех заслуг, особенно если последний сезон опция команды.
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copti_san
Вовремя Майерс конечно всё-таки свалил
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Andraey
Красная цена Томпсону сегодня 25 миллионов.
Но только после обследования у психиатра.
Есть подозрение что Клей сбрендил после последней гайки.
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pichot
Как же мне хочется верить, что в этом сезоне вернется хотя бы половина праймового Клея.
И как безнадежна эта вера)
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DeX
Дадут больше, вот увидите
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leon01
30 лямов на 3 года.либо 25 на 4...всё что больше неразумно. ОН основная причина поражения от лейкерс если не считать..того паренька....со скамейки жёлтых
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Tim Timson
Ответ dato akhaladze
Вроде норм в учётом всех заслуг, особенно если последний сезон опция команды.
опции команды сейчас у звёзд воспринимаются плохо. либо опцию дадут ему либо как у Грина)
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Михаил Евдокимов
Ответ copti_san
Вовремя Майерс конечно всё-таки свалил
Тут для ГМа нет никаких трудностей. Там видать общая договоренность между всеми от игроков до владельцев, что за титулами уже не гонятся (ну кроме этого сезона, Пол все таки усиление) , хотят просто чтобы биг трио завершило карьеру вместе в ГСВ, очень красивая и правильная история. Для ГМа тут все просто. Я бы даже сказал предельно просто.
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