Дрю Холидэй о выходе в старте: «Это не так уж и важно. Дело не в том, как ты начинаешь, а в том, как ты заканчиваешь»
Разыгрывающий «Бостона» Дрю Холидэй ответил, считает ли важным для себя выход в стартовой пятерке команды.
«Это не так уж и важно. Мне нравится побеждать. Вот победа действительно важна. Проявлять себя на площадке – это важно. Поддерживать товарищей по команде – это тоже важно.
Дело не в том, как ты начинаешь, а в том, как ты заканчиваешь», – цитирует Холидэя обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.
За 14 сезонов в НБА Холидэй выходил со скамейки только в свой второй год в «Новом Орлеане».
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