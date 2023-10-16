Дрю Холидэй о выходе в старте: «Это не так уж и важно. Дело не в том, как ты начинаешь, а в том, как ты заканчиваешь»

Разыгрывающий « » ответил, считает ли важным для себя выход в стартовой пятерке команды.

«Это не так уж и важно. Мне нравится побеждать. Вот победа действительно важна. Проявлять себя на площадке – это важно. Поддерживать товарищей по команде – это тоже важно.

Дело не в том, как ты начинаешь, а в том, как ты заканчиваешь», – цитирует Холидэя обозреватель «Селтикс» Джей Кинг.

За 14 сезонов в НБА Холидэй выходил со скамейки только в свой второй год в «Новом Орлеане».

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Перемен! «Оклахома»