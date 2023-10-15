Яннис Адетокумбо про Дрю Холидэя: «Я люблю его как брата»

Теги Бостон Милуоки НБА Дрю Холидэй Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признался, что ему будет не хватать позитивной энергии, которую привносил бывший партнер по команде Дрю ХолидэйБостон»).

«Холидэй привносил огромную позитивную энергию каждый раз, когда приходил в тренировочный комплекс или на арену. В нем было что-то такое, что позволяло чувствовать себя хорошо рядом с ним. Мне определенно будет этого не хватать.

Повторю, я желаю ему всего наилучшего во всем, что он делает. Кто знает, что ждет нас в будущем. Мы можем снова стать партнерами по команде. Я люблю его. Я люблю его не как баскетболиста. Я люблю его как брата», – сказал Адетокумбо.

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2 комментария

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mibX
Ответ unrecyclable
Любишь как брата, тогда почему он до сих пор не играет в Бакс?
Потому что в Бакс может играть только один брат Янниса
+2
0
+2
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unrecyclable
Любишь как брата, тогда почему он до сих пор не играет в Бакс?
+1
0
+1
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