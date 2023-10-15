Яннис Адетокумбо про Дрю Холидэя: «Я люблю его как брата»

Форвард « » признался, что ему будет не хватать позитивной энергии, которую привносил бывший партнер по команде (« »).

«Холидэй привносил огромную позитивную энергию каждый раз, когда приходил в тренировочный комплекс или на арену. В нем было что-то такое, что позволяло чувствовать себя хорошо рядом с ним. Мне определенно будет этого не хватать.

Повторю, я желаю ему всего наилучшего во всем, что он делает. Кто знает, что ждет нас в будущем. Мы можем снова стать партнерами по команде. Я люблю его. Я люблю его не как баскетболиста. Я люблю его как брата», – сказал Адетокумбо.

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