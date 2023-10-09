Джо Маззулла о том, почему выпустил Холидэя со скамейки: «У нас 7, 8, 9 игроков стартовой пятерки»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла объяснил, почему выпустил разыгрывающего Дрю Холидэя со скамейки запасных в его первом матче за команду.

«У нас есть 7, 8, 9 игроков стартовой пятерки. <...> Предсезонка – это возможность экспериментировать с разными составами», – ответил Маззулла.

Холидэй в победном матче с «Филадельфией» (114:106) за 22 минуты отметился 6 очками, 5 подборами и 2 перехватами при 2 точных бросках из 10 попыток с игры.

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1 комментарий

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Jedef
тю, это ещё что: там Лилларда тренер вообще не выпустил, видимо, тот совсем далёкий резервист
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