Саша Обрадович: «Монако» не потратил больше всех этим летом. Известно, кто это был и сколько денег было вложено»

Главный тренер «Монако» рассказал о важности командной химии, отметив, что большие траты «Панатинаикоса» и других команд необязательно являются гарантией успеха.

« » – не та команда, которая инвестировала в себя больше всех этим летом. Известно, кто это был и сколько денег было вложено в каждое подписание. Это гораздо больше, чем то, что мы потратили, как бы это ни казалось некоторым. Я знаю всю кухню изнутри, и поэтому могу это утверждать. Даже такие инвестиции не являются гарантией успеха, потому что если бы они были, то другие, возможно, опережали бы «Монако».

Однако это не так. В конечном счете, мы зависим от самих себя, от той «химии», которая создается между игроками. Дело не в том, что тренер дает детям мяч, чтобы они пошли и выиграли – потому что если бы это было так, то, наверное, было бы легко быть тренером и собрать команду, которая попадет в «Финал четырех».

Нужно создать химию, которая приводит к хорошим результатам, а это приводит к хорошему настрою в команде. Сейчас это становится все сложнее и сложнее», – сказал Обрадович в интервью Mozzart Sport.

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