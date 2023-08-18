Саша Обрадович: «Необходимо посмотреть, в каком состоянии находится Кемба Уокер, и сможет ли он оправдать возлагаемые на него большие надежды»

Главный тренер « » в интервью Mozzart sport поделился, что на новобранца возлагают большие надежды, однако здоровье игрока остается под вопросом.

«Необходимо посмотреть, в каком состоянии он находится и сможет ли оправдать возлагаемые на него большие надежды. Учитывая, что в последние годы у него были проблемы с коленом, именно поэтому он больше не выступает в НБА.

Конечно, это тоже хорошая проверка, прежде всего, со стороны состояния здоровья. Нам нужно сейчас этим заняться, уделить этому внимание и посмотреть, в каком мы находимся. Пока что все по-прежнему остается неизвестным», – сказал Обрадович.

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