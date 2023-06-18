Саша Обрадович: «Есть контракт или нет, главное, чтобы кто-то верил в твои способности и дальнейшие перспективы»

Главный тренер « » высказался видением своего будущего в клубе.

«Честно говоря, я еще не разговаривал с президентом, хотя были заверения, что никаких изменений не будет. Я хотел бы услышать это непосредственно от руководителя, было ли все так, как должно быть, или нет, верит ли он в мою работу и потенциал для дальнейших достижений.

Неважно, есть контракт или нет, главное, чтобы кто-то верил в твои способности и дальнейшие перспективы. Такие вопросы нужно обсуждать, и я готов принять любое решение. Сохраняю спокойствие, мы уже нанесли себя на карту мирового баскетбола. Поэтому у меня есть основания ожидать, что хорошие вещи продолжат происходить для меня, как это было в этом году.

В ближайшие несколько дней должна произойти важная вещь: хорошая коммуникация. Мне нужно знать, где я нахожусь, и как клуб представляет себе мою роль. Очень важно иметь взаимное уважение, чтобы начать новый сезон на здоровой основе. Если есть сомнения в возможности повторить наш успех – что, на мой взгляд, весьма непросто – это должно быть признано. Точно так же, если есть вера в возможность сделать еще один шаг вперед, а мы все знаем, что это значит, это должно быть публично заявлено как цель и последовательно преследоваться», – сказал Обрадович MozzartSport.

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